Scocca l’ora dello show dei motori più amato d’Italia. Dall’8 al 10 settembre all’A1Expò arriva Truck in Sud

Dici Truck in Sud e sale l’adrenalina, in particolar modo per gli amanti dei trucks e dei motori in generale, ma la magia di questo evento coinvolge tutti grazie ad un’atmosfera di grande impatto.

Al Polo Fieristico A1Expò, in Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista (Caserta Sud) è tutto pronto per un’edizione, la nona, che si preannuncia entusiasmante come sempre.

Si parte venerdì 8 settembre con lo spettacolo serale di apertura affidato al duo Gigio Rosa e Gigi Soriani di Radio Marte con il loro Vip Party che sarà preceduto dallo show degli stuntmen di Hurricane Motor Show. Lo show degli stuntmen sarà ripetuto anche per i due giorni successivi, alle 12:00, alle 17:00, alle 20:30 ed alle 23:00.

Sabato 9 settembre è la giornata esclusivamente dedicata agli operatori della strada, quelli che marcano l’asfalto, che odorano di gasolio, i signori camionisti, autisti, truckers… insomma loro che rappresentano l’essenza della manifestazione e la ragione per la quale essa esiste.

È la loro giornata di festa, vengono da ogni parte d’Italia con un solo obiettivo: divertirsi e divertire.

Giochi di luci, fuochi d’artificio e suoni precedono il loro ingresso al volante nell’arena, come i gladiatori dell’antica Roma, pronti ad affascinare il pubblico, scatenare il loro entusiasmo e trasmetterlo agli spettatori.

Domenica mattina la consueta carovana dei trucks si muoverà verso il centro di Caserta per le strade della città. Al ritorno della sfilata, dopo la benedizione ai mezzi ed agli autisti, ad attendere i protagonisti ed i visitatori ci sarà “Il Grosso, Grasso Pranzo del Camionista”, un pranzo conviviale tra colleghi e operatori che si ripete ad ogni edizione. Tra loro anche un volto noto del panorama radiofonico nazionale: Gianluca Manzieri – DJ Pandemonio che con il suo DJ Set intratterrà gli ospiti con uno spettacolo offerto dall’organizzazione.

La giornata proseguirà con il sexy car wash, uno dei momenti più attesi da tutti con uno show osé dove le ragazze immagini ammalieranno i nostri eroi delle 16 ruote.

Dalle bellezze in bikini a quello dei costumi colorati e striminziti delle avvenenti brasiliane.

“Truck in Sud sta agli autisti come Sanremo sta agli italiani. – con questa equazione il Presidente dell’A1Expò, Dott. Antimo Caturano, introduce l’edizione numero nove. – L’evento continua ad attirare tante attenzioni intorno ad esso, riscuotendo la simpatia anche da persone che appaiono fuori contesto. Per noi operatori del settore è innanzitutto un giorno di festa, ma è anche l’occasione per rivederci e fare qualche breve riflessione sull’andamento del settore e gli obiettivi che ci prefiggiamo. Tra i tanti eventi che ospitiamo, questo è sicuramente quello dove mi sento ancora di più protagonista perché coinvolto per tanti motivi, come Presidente A1Expò, Presidente regionale dell’Associazione di Categoria Trasportounito, e come imprenditore dell’autotrasporto. Anche quest’anno porteremo tante belle novità, mantenendo l’essenza originale di Truck in Sud che resta una festa colorata, coinvolgente e allo stesso tempo popolare e genuina.”