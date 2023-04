Successo di pubblico per il Miserere di Carlo Faiello

Aversa, Fiumi di applausi e tantissimi spettatori ieri sera presso l’Abbazia di San Lorenzo fuori le mura, dove si è svolto, in occasione della Santa Pasqua, il Miserere del maestro Carlo Faiello con protagonista Isa Danieli. Lo spettacolo, in forma di Teatro/Concerto a cura de Il Canto di Virgilio, quest’anno è stato dedicato a Don Peppe Diana, il prete di Casal di Principe ucciso dalla camorra il 19 marzo del 1994 , perché aveva incitato i suoi concittadini a ribellarsi allo strapotere dei clan. L’evento è stato promosso in collaborazione con il Comitato don Peppe Diana e con il patrocinio morale del Comune di Aversa. “È un’occasione davvero straordinaria”, – ha dichiarato, già nei giorni scorsi, Salvatore Cuoci, coordinatore del Comitato – un evento di preghiera e di ringraziamento, un invito a continuare ad essere profeti per vegliare l’aurora, per dire sì alla vita”.

La replica é prevista a Napoli Giovedì 6 e venerdì 7 Aprile 2023 alle ore 20, come da tradizione, alla Domus Ars di via Santa Chiara.

A proposito dell’opera, il Miserere è un ‘Oratorio laico’, una ‘Cantata sulla Passione’ ispirata alle antiche processioni e cerimonie del Sud Italia. Essa pone l’attenzione sui canti e le liturgie del Cilento antico, zona vesuviana, Terra di Lavoro, Costiera amalfitana e Irpinia. Un insieme di suoni e melodie che compongono il “canto sacro” carico di significati espressi con la gestualità e con espressioni dialettali. A tutto questo si aggiungono anche le composizioni originali del musicista napoletano.

Tra i pezzi cantati da Isa Danieli, nel ruolo della Madonna, ci sono: “Rose e spine”, “Sento l’amato Figlio”, “Sona ca sceta”.

Sul palco anche cinque voci straordinarie: Patrizia Spinosi, Monica Assante di Tatisso, Marianita Carfora, Elisabetta D’Acunzo e Antonella Maisto. Preziosi i distillati sonori del Quartetto Santa Chiara: Giuseppe Di Colandrea al clarinetto; Antonello Grima al violoncello; Pasquale Nocerino al violino; Eco Puccini alla chitarra.Testi e Musiche Carlo Faiello.

“Il contenuto del Miserere – ha precisato Carlo Faiello- è sempre un tema molto attuale perché Cantare la Passione, è sempre attuale, perché narra la storia di una madre che assiste alla tortura e all’uccisione della propria creatura. La scelta di dedicare la rappresentazione di questa edizione a Don Peppe Diana è dovuta al significato profondo lasciato dal suo sacrificio compiuto in nome della sua terra. Esattamente come Cristo il sacerdote ha avuto il coraggio di fare una scelta differente denunciando una realtà criminale e prepotente che in molti ancora negano”.

La cantante Isa Danieli ha espresso tutta la sua emozione come protagonista nei giorni delle sacre rappresentazioni della settimana santa. “Quest’anno-ha dichiarato- è stato ancora più commovente, perché il dolore di Maria per la morte del Figlio sarà un’occasione per ricordare tutte quelle madri a cui è stato sottratto un figlio come Don Peppe Diana, morto per amore del suo popolo, la cui voce, dal giorno del suo assassinio, è diventata un grido che scuote le nostre coscienze”.

