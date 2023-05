Succivo, furto in abitazione

Furto in abitazione avvenuto qualche giorno fa, a Succivo tra la via Trivio e la Via dalla Chiesa.

Questa una breve ricostruzione di quanto accaduto: una banda di malviventi, la cd ‘banda del buco’ a bordo di una Jeep, di colore grigio con a bordo cinque persone si è introdotta all’ interno della civile abitazione facendo razzia di quanto vi era all’ interno dell’ abitazione che si trovava appunta non lontano dalla intersezione tra via Trivio e via dalla Chiesa.

Dei residenti esasperati da quanto accaduto ed intercettati a seguito di quanto accaduto hanno dichiarato: “Abbiamo visto delle persone che si sono introdotte all’ interno di una abitazione ed erano armati di pistole, coltelli e manganelli”.

A seguito di quanto accaduto sarebbe stata sporta una denuncia alle autorità competenti contro ignoti