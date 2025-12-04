Nuove deleghe provinciali: Cesario Villano nominato delegato al Patrimonio e alla Formazione

Il Presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, ha conferito oggi a Cesario Villano due deleghe di grande rilievo: Patrimonio e Formazione. Una nomina che rappresenta un riconoscimento politico importante e che, nelle intenzioni del neo-delegato, si tradurrà in un impegno concreto per il territorio. Villano ha espresso profonda gratitudine per la fiducia ricevuta, sottolineando come l’incarico richieda serietà, competenza e senso di responsabilità. In qualità di capogruppo di “Avanti in Azione”, ha ribadito la volontà di trasformare questo ruolo in un’occasione di crescita per l’intera comunità provinciale, con particolare attenzione ai giovani e al mondo della scuola. Tra le prime iniziative annunciate, Villano ha indicato l’avvio di un progetto organico di formazione ambientale nelle scuole. L’obiettivo è educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente, promuovendo buone pratiche e diffondendo conoscenze fondamentali sui temi della sostenibilità, della tutela del territorio e delle risorse naturali.

«La scuola – ha dichiarato – è il luogo dove si costruisce il futuro. Ed è da lì che dobbiamo partire per sviluppare consapevolezza ambientale e responsabilità civica».

Sul versante del patrimonio pubblico, Villano ha annunciato un lavoro orientato alla tutela, alla valorizzazione e alla fruibilità dei beni della Provincia. La gestione trasparente delle strutture, il recupero degli spazi inutilizzati e la promozione delle risorse storiche e culturali saranno – ha spiegato – i capisaldi del nuovo indirizzo politico.

«Il nostro territorio custodisce beni di grande valore che meritano di essere mantenuti, promossi e messi a disposizione della comunità», ha aggiunto. Con questa nomina, si apre per Villano una nuova fase amministrativa che lui stesso riassume in tre parole chiave: responsabilità, ascolto, lavoro. Una visione che mira a coniugare interventi concreti e dialogo costante con cittadini, scuole, enti locali e associazioni.