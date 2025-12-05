Rapita nel parcheggio del Centro Commerciale e stuprata

Giugliano. Un grave episodio di violenza e degrado, si è verificato mercoledì 4 Dicembre, all’interno del parcheggio del Centro Commerciale Grande Sud di Giugliano, dove una ventottenne è stata circondata, rapita ed abusata da un gruppo di uomini, che l’hanno portata in una zona di campagna, in pieno giorno, stuprandola, e riportandola nel parcheggio, dopo un sequestro di alcune ore.

“Ti uccidiamo se non vieni con noi” le avrebbe intimato uno degli uomini, minacciandola con un coltello.

Una volta giunta al punto di partenza, la giovane donna ha chiamato delle persone di fiducia che l’hanno portata al pronto soccorso, dove è stata attivata la procedura di codice rosso.

Gli Agenti del commissariato di Giugliano hanno avviato indagini serrate, analizzando le immagini della videosorveglianza installata nell’area del centro commerciale. Le indagini della Polizia di Stato proseguono senza sosta.