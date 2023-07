VOUCHER AI MINORI PER L’ACCESSO GRATUITO ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA | ANNO SPORTIVO 2023 / 2024

Sono aperti i termini per l’acquisizione delle domande finalizzate all’assegnazione di voucher ai minori di età compresa tra i 6 e i 15 anni, per l’accesso gratuito all’attività sportiva per l’anno 2023-2024.

Secondo quanto previsto dal bando pubblico, le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 19/07/2023 e fino alle ore 12:00 dell’11/09/2023.

Per tutte le informazioni sull’avviso e per la compilazione delle domande, è possibile accedere alla piattaforma on-line voucher sportivo ai minori – anno 2023/2024, sul sito dell’ARUS (Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport): www.universiade2019napoli.it

I minori beneficiari, devono, essere parte di un nucleo familiare che rientra nei seguenti parametri, come attestato dalla certificazione ISEE rilasciata dall’INPS:

ISEE fino a 17.000,00 € se un nucleo familiare ha fino a tre figli;

ISEE fino a 28.000,00 € se il nucleo familiare è composto da quattro o più figli.

Tra i requisiti richiesti, bisogna aver effettuato la preiscrizione presso una delle associazioni o società sportive presenti nell’elenco di quelle che hanno manifestato la propria volontà di partecipare al progetto.