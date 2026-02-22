Sarà Maria Luigia Iodice la candidata del campo largo.

Da quanto si apprende, sarà l’ex consigliera regionale Maria Luigia Iodice la candidata del campo largo alle prossime elezioni comunali di Marcianise. La Iodice ritenuta l’esecutrice della fine prematura al mandato del Sindaco Trombetta, si prepara a guidare la prossima amministrazione comunale cittadina. L’appoggio per la candidatura a Sindaco della terza realtà cittadina della provincia di Caserta è risultata pressochè unanime in capo a tutte le forze che si accampano nel cosiddetto campo largo. La futura candidata si è già immersa nel ruolo e annuncia due eventi che riguardano Marcianise.

Mercoledì 25 Febbraio 2026 alle ore 10 presso l’ospedale ‘Guerriero’ verrà inaugurato l’Ambulatorio Specialistico di otorinolaringoiatria – Alte vie respiratorie e Organi di Senso. Una grande vittoria per tutta la nostra comunità. Quando ero Consigliera Regionale in un post, che troverete scorrendo questa pagina, avevo anticipato l’apertura di reparti e tra questi otorinolaringoiatria. C’è voluto del tempo ma alla fine siamo arrivati a meta con questa specializzazione. Attendiamo le altre. Intanto i lavori di ampliamento del nosocomio stanno andando avanti secondo programma.

Il secondo riguarda la bonifica di Santa Veneranda. Presso la Prefettura di Caserta, nell’ambito dei siti da bonificare, si è affrontato il tema del ‘panettone’ di Santa Veneranda. E sapete quale è stata la risposta delle Istituzioni che rappresentano lo Stato centrale? Per il ‘panettone’ l’iter è stato completato dalla Regione Campania tempo fa, ora l’azienda della Provincia deve provvedere materialmente alla rimozione. “Mi sembra che questa frase la scrissi io qui prima delle elezioni regionali, o no? E qualcuno ha sollecitato in questi mesi? Purtroppo no, come vi comunicai dopo le elezioni Regionali.” Chiosa la Iodice, e prosegue “Tutti bravi a parlare ed a raccattare voti qui da noi ma poi stringi stringi…”

Comunque, qualcuno faticò a credermi (e non lo biasimo visto che per anni dell’argomento nessuno se ne era occupato e soprattutto aveva risolto la questione). Ebbene, ora la situazione ‘panettone’ è nota ufficialmente anche a funzionari del Comune, Polizia locale, Commissario Prefettizio Del Prete e soprattutto al Presidente della Provincia di Caserta Colombiano tutti presenti in Prefettura oggi.

Mi auguro che presto cominceranno i lavori di rimozione perchè ribadisco ancora: burocrazia ok e i soldi sono stati stanziati, dopo milioni di preghiere della sottoscritta alla giunta De Luca, che ringrazierò sempre per aver sbrogliato questa matassa.