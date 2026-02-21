Referendum. Le ragioni del sì

Il Comitato Sì Riforma incontra i cittadini: appuntamento sabato 28 febbraio

Sabato 28 febbraio alle ore 17:00, a San Nicola la Strada, si terrà il convegno dal titolo “Le Ragioni del Sì”, promosso dal Comitato Sì Riforma. L’appuntamento è fissato presso l’aula magna della sede del Metodo Tramontano – Preparazione Concorsi, in via Bronzetti 119, e rappresenta un momento di approfondimento e confronto pubblico sui contenuti del referendum relativo alla riforma costituzionale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini strumenti utili per una scelta consapevole, attraverso un’analisi puntuale dei principali aspetti giuridici e istituzionali della riforma e delle sue ricadute sull’assetto dei poteri dello Stato.

Ad aprire i lavori saranno i saluti introduttivi della dott.ssa Valeria Tramontano, direttrice didattica del Metodo Tramontano. Interverrà inoltre l’on. Marco Cerreto, parlamentare di Fratelli d’Italia.

Nel corso del convegno prenderanno la parola:

• Avv. Maria Orlando

• Prof. Avv. Camillo Irace

• Avv. Bernardino Lombardi

• Avv. Maria Celeste Cafaro

• Avv. Renato Gravante

• Avv. Angelo Tartaglione

• Avv. Giovanna Barca

I relatori approfondiranno i contenuti della riforma sotto il profilo tecnico-giuridico, offrendo spunti di riflessione sul sistema costituzionale italiano e sulle prospettive di evoluzione dell’ordinamento.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del quotidiano online News & Social, per consentire la più ampia partecipazione anche a distanza.

La cittadinanza è invitata a partecipare.