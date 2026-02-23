National Billiard Challenge, nuova linfa per l’economia cittadina. I commercianti esprimono il loro plauso

I commercianti maddalonesi esprimono piena soddisfazione per la quarta prova del National Billiard Challenge – specialità stecca, ospitata al Villaggio dei Ragazzi. L’evento, che sta richiamando in città oltre 1.500 giocatori provenienti da diverse regioni, si sta rivelando non solo un appuntamento sportivo di grande rilievo, ma anche un importante volano economico per l’intero territorio.

Bar, ristoranti, strutture ricettive e numerose attività commerciali stanno registrando in questi giorni un sensibile aumento delle presenze e del volume d’affari. L’afflusso di atleti, accompagnatori e appassionati sta infatti animando le strade della città, creando un clima vivace e contribuendo a sostenere l’economia locale.

Secondo gli operatori del commercio, manifestazioni di questa portata dimostrano quanto sia strategico ospitare eventi nazionali capaci di generare movimento, visibilità e ricadute concrete sul tessuto economico. Maddaloni, grazie anche alla capacità organizzativa del Villaggio dei Ragazzi, si conferma così una città accogliente e pronta ad ospitare iniziative di grande richiamo.

“Eventi di questa portata – hanno dichiarato gli operatori- rappresentano un’opportunità concreta per l’economia cittadina. In questi giorni stiamo registrando presenze importanti e un clima positivo che coinvolge tutta Maddaloni. Per questo desideriamo ringraziare gli organizzatori e l’amministrazione comunale per il patrocinio concesso all’iniziativa. Manifestazioni come il National Billiard Challenge dimostrano quanto sia fondamentale fare rete tra istituzioni, realtà del territorio e mondo dello sport”.

L’auspicio dei commercianti è che appuntamenti di questo livello possano diventare sempre più frequenti, perché sport, territorio ed economia possono camminare insieme e trasformarsi in una reale occasione di crescita per tutta la comunità.