Qualità e innovazione all’ISIS Ferraris-Buccini.

Ancora una volta l’ISIS “Ferraris-Buccini” di Marcianise, recepisce la fiducia delle famiglie e degli studenti per il lavoro svolto negli anni. Per il prossimo anno si registrano significativi incrementi delle iscrizioni, dovute al gradimento delle attività che i due plessi scolastici Ferraris e Buccini hanno saputo realizzare e mettere in campo. L’ISIS Ferraris-Buccini rappresentano oramai un’istituzione di riferimento nel quadro culturale e formativo regionale, per il prezioso lavoro svolto da dirigente e personale docente.

L’affermazione comprende entrambe le sedi dell’ITST, che si divide nei due poli “Ferraris” e Liceo Artistico “Buccini”. Le due realtà seppur diverse nei contenuti sono accomunate dalla visione condivisa di scuola moderna, inclusiva e orientata al futuro.

La tendenza positiva degli ultimi anni ha consentito al “Ferraris-Buccini” di diventare il primo istituto di Marcianise. Infatti a conferma di ciò, dalla piattaforma ministeriale “SCUOLA IN CHIARO” risulta per l’a.s. 2025-26 il seguente numero di alunni iscritti e frequentanti il primo anno: Ferraris-Buccini 301, Quercia 224, Lener 186 e Novelli 161. L’istituto tecnico “FERRARIS” anche a livello provinciale risulta primo superando di gran lunga gli istituti tecnici storici della nostra provincia quali il “Giordani” di Caserta e il “Volta” di Aversa.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’intera comunità scolastica per un traguardo che non è frutto del caso, ma di un lavoro corale, strutturato e costante. Determinante la guida attenta e competente del Dirigente Scolastico, prof. Domenico Caroprese, che ha saputo valorizzare le risorse umane e professionali dell’istituto, promuovendo innovazione didattica, organizzazione efficiente e apertura al territorio.

Le famiglie e i ragazzi hanno riconosciuto e apprezzato il buon funzionamento della scuola, l’avanguardia dei laboratori tecnologici e artistici, costantemente aggiornati e in linea con le esigenze del mondo contemporaneo. Le dotazioni strumentali dell’ITST Ferraris consentono agli studenti di confrontarsi con tecnologie attuali e con ambienti di apprendimento che simulano contesti professionali reali; allo stesso modo, il Liceo Artistico Buccini offre spazi e strumenti che favoriscono la creatività, la sperimentazione e la crescita espressiva degli studenti.

A fare la differenza è anche il forte spirito di squadra che caratterizza il corpo docente: un gruppo coeso, motivato e sempre disponibile al confronto, capace di coniugare rigore formativo, umanità e sensibilità educativa. La dimensione relazionale rappresenta uno dei punti di forza dell’istituto: ogni studente viene accompagnato in un percorso di crescita che non riguarda soltanto le competenze tecniche e disciplinari, ma anche lo sviluppo personale e civile.

L’ISIS “Ferraris-Buccini” si distingue, inoltre, per la costante partecipazione a concorsi e progetti di rilievo regionale e nazionale, nei quali gli studenti ottengono risultati significativi, valorizzando talento e competenze, e per l’attenzione alla Formazione Scuola Lavoro, realizzata in collaborazione con aziende leader del territorio: un ponte concreto tra scuola e mondo produttivo che arricchisce il curriculum e favorisce reali opportunità di inserimento professionale o di prosecuzione degli studi universitari.

Il successo delle iscrizioni testimonia quindi la credibilità di un progetto educativo che mette al centro qualità, innovazione e attenzione alla persona. L’ISIS “Ferraris-Buccini” si conferma una scuola dinamica, capace di leggere i bisogni del territorio e di rispondere con proposte formative concrete, moderne e orientate al futuro.

Un risultato che è motivo di orgoglio per tutta la comunità scolastica e che rappresenta uno stimolo a proseguire con determinazione nel percorso intrapreso.