Sindaco Manfredi a Crc ricorda il piccolo Domenico: “È una grande tragedia, siamo vicini alla famiglia”

Questa mattina il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi è intervenuto in apertura della trasmissione The Mask su Crc, condotta da Lorenzo Crea e Enzo Agliardi, ricordando il piccolo Domenico venuto a mancare questa mattina:”È una grande tragedia, un evento dolorosissimo. Mi associo all’abbraccio della famiglia e sono ammirato per la dignità della mamma, un esempio di donna forte e di grande compostezza. Un momento difficile per noi tutti e per la regione. Bisogna essere sereni per poter affrontare il dopo, che dovrà fare chiarezza per tutti. Questa è stata una settimana davvero tragica, ci auguriamo che la nostra grande città possa essere forte per rialzarsi e guardare avanti.” Il ricordo commosso del sindaco di Napoli