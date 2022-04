Ad Aversa la comunità ortodossa riunita per la pace nel Mondo

Aversa- Russi, Ucraini, Georgi, Moldavi e Rumeni, tutti insieme riuniti stamattina in una sola preghiera, nella suggestiva Piazza Cirillo per celebrare la Pasqua Ortodossa. La città di Aversa si conferma, non solo città delle cento chiese, ma anche città dell’inclusione religiosa e dei popoli.

A rappresentare la città, delegato dal sindaco dott. Alfonso Golia, il consigliere comunale Roberto Romano che ha indossato la fascia tricolore per testimoniare la vicinanza della comunità aversana riunita in una sola preghiera per la PACE NEL MONDO.

Nel saluto della città il rappresentante dell’Amministrazione Comunale ha richiamato più volte alla preghiera le nazionalità presenti.

Senza PACE non ci sarà futuro per il mondo intero, senza PACE non ci sarà il perdono di Dio ha dichiarato.