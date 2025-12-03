Trovata senza vita in casa, picchiata a morte: irreperibile il marito

Ancona. Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13, una donna, cinquantenne di origini Macedoni, è stata ritrovata priva di vita, all’interno della sua abitazione a Pianello Vallesina, dopo essere risultata irraggiungibile.

Dalle prime informazioni trapelate, la donna sarebbe stata picchiata a morte, probabilmente, dal marito, sempre di origini Macedoni, che, attualmente, risulta essere irreperibile.

L’uomo sarebbe tornato a vivere con la vittima, dopo un periodo di separazione e, questa mattina, 3 Dicembre, non si sarebbe presentato al lavoro.

Le Forze dell’Ordine si sono presentate sul luogo di lavoro e sono alla ricerca dell’uomo.