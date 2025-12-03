AttualitàEventi

La piazza del centro Città si illumina con la magia del Natale

Di Linda Rea

Caserta. Anche quest’anno il Natale 2025, potrà illuminarsi con la magia, come da tradizione, dell’albero di Natale, finanziato dalla Camera di Commercio.

Il 6 Dicembre, alle 18.00, l’accensione dell’albero, darà il via allo spirito natalizio, che accompagnerà la Città fino al 23 Dicembre, con tutta una serie di eventi, a partire dall’ 8 Dicembre, con l’esibizione del Gospel Times con un repertorio Natalizio.

Nei giorni 12-13 e 14 dicembre, e dal 19 al 23 dicembre dalle ore 18,00 alle ore 22.00, la passeggiata nel “Bosco Incantato” allieterà le famiglie, con i Giardini della Flora, illuminati in un’atmosfera magica, attraversati da soavi musiche di sottofondo.

Due suggestivi Concerti a lume di candela il 19 e 22 dicembre, alle ore 20,00.

Il 21 dicembre, alle 19,30, si assisterà alla raffinatezza dell’arpa con la potenza del rock/pop e dell’elettronica con la reinterpretazione di brani di iconici gruppi musicali.

Il titolo della rassegna natalizia è “Caserta tra sinfonie e luci”, organizzato dalla Camera di Commercio di Caserta con la direzione artistica di Massimo Vecchione.

 

 