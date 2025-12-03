La Polizia di Stato lancia YouPol: app ufficiale per inviare segnalazioni

La Polizia di Stato ha diffuso un’ app, “YouPol”, sulla quale, da dicembre 2024 ad oggi, sono arrivate 46877 richiese di aiuto generiche, 24962 segnalazioni per droga, 3357 segnalazioni per violenza domestica e 3648 segnalazioni per bullismo.

Da lunedì, 1 Dicembre, l’app è stata messa a servizio anche dei viaggiatori, in Stazione ed a bordo treno, per consentire di segnalare, in maniera semplice ed immediata, anche in forma anonima, episodi di bullismo, spaccio di stupefacenti, violenza domestica, ed altre situazioni di illegalità in ambito ferroviario.

Il viaggiatore potrà in pochi secondi indicare la Stazione Ferroviaria in cui si trova o il treno a bordo del quale sta viaggiando e, attraverso un sistema di geolocalizzazione, le segnalazioni giungeranno direttamente alle sale operative della Polizia Ferroviaria, per garantire un tempestivo intervento.

È possibile scaricare l’app gratuitamente su tutti i dispositivi mobili e selezionare, anche in ambito ferroviario, l’interfaccia per gli utenti non udenti e per gli utenti stranieri.

L’app non sostituisce il numero di emergenza unico 112, ma rappresenta una modalità smart per consentire alla Polizia di Stato di esserci sempre.

Con pochi click si possono, dunque, segnalare comportamenti pericolosi o situazioni sospette e contribuire alla sicurezza di tutti

È uno strumento utile, immediato e soprattutto può fare la differenza nella vita di qualcuno.