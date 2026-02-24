Il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha annunciato che il casello autostradale di Maddaloni sarà inaugurato nella prima settimana di marzo. L’annuncio è stato accolto con entusiasmo dalla popolazione locale, che, dopo 30 anni di attese, vedrà finalmente a Maddaloni l’apertura di questo importante snodo stradale sulla Napoli-Bari.

“Nella prima settimana di marzo saremo a Maddaloni per il casello autostradale”, ha dichiarato Salvini durante un collegamento con la Direzione Regionale della Lega. L’annuncio arriva dopo mesi di attesa e di rinvii, che hanno generato preoccupazione e frustrazione tra gli abitanti della zona.

Il casello di Maddaloni si trova in una posizione steatehiaz strategica e la sua apertura rappresenta un volano fondamentale per lo sviluppo economico di questa zona e per il miglioramento della viabilità.

La promessa di Salvini era attesa da tanti. Resta da vedere se l’apertura del casello sarà effettivamente confermata per la data annunciata.