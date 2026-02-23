Politica e cultura all’Hotel Vanvitelli.

Venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 17.30, l’Hotel Vanvitelli di San Marco Evangelista (Caserta), ospiterà un incontro di grande rilievo politico e culturale organizzato dall’Associazione Progressisti per Terra di Lavoro. Al centro del dibattito ci sarà la presentazione del volume intitolato “La roccia di Ventotene“, l’ultima opera di Gianluca Passarelli, professore ordinario di Scienza Politica presso l’Università Sapienza di Roma. Il saggio si propone come un viaggio necessario tra la storia e l’attualità, analizzando le radici del Manifesto di Ventotene per riflettere sul significato dell’antifascismo e sulla costruzione dell’identità europea nel contesto contemporaneo. L’opera di Gianluca Passarelli ripercorre l’evoluzione dell’isola pontina da luogo di confino per gli oppositori del regime a simbolo universale di libertà. Fu proprio tra quelle rocce che, nel 1941, menti visionarie come Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, con il supporto di Eugenio Colorni, redassero il documento che avrebbe gettato le basi per un’Europa unita e federale. Il libro rende omaggio anche al coraggio di figure come Ursula Hirschmann e Ada Rossi, fondamentali nel trasportare e diffondere il Manifesto sul continente, alimentando la Resistenza e ispirando successivamente i padri costituenti della Repubblica Italiana.

L’introduzione e la moderazione della serata saranno affidate a Gianni Cerchia, professore ordinario presso l’Università del Molise e presidente dell’Associazione Progressisti per Terra di Lavoro. Prenderanno la parola Domenico Cerabona, direttore della Fondazione Giorgio Amendola, e Lucia Monaco, professoressa associata di Diritto Romano presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. A concludere le riflessioni sarà Gianni Cuperlo, parlamentare e presidente della Fondazione PD. L’ingresso è libero.