IRVAT a Varsavia: la Campania del vino guarda ai mercati dell’Est Europa

L’IRVAT – Istituto per la Valorizzazione e la Tutela dei Prodotti Regionali della Campania – ha partecipato all’annuale evento fieristico di Varsavia, capitale strategica per il comparto vitivinicolo polacco e piattaforma di accesso al Nord-Est Europa e ai Paesi scandinavi. Un mercato con margini di crescita da esplorare, che sta imparando a fare attenzione alla qualità e all’identità dei territori.

La missione è stata guidata dal Presidente Ciro Costagliola, dal Vicepresidente Eugenio Gervasio e dalla Consigliera delegata ai progetti di enoturismo Emilia Di Girolamo, con l’obiettivo di consolidare relazioni, intercettare nuove opportunità di posizionamento e rafforzare la presenza delle eccellenze campane in un contesto dinamico e in evoluzione.

Presenti anche i partner MAVV ed ELYSIUM, con il supporto del consulente per il mercato polacco ed est-europeo Valentino Laiti, con la partecipazione del Prof. Gianni Cicia, Docente di Cultura Gastronomica presso l’Università Federico II di Napoli e della dott.ssa Carmen Corso, enologa ed agronoma.

La missione si è aperta con una conferenza di apertura al centro espositivo Dom Towarowy Bracia Jabłkowskich con la presentazione ufficiale delle attività IRVAT, alla presenza del Direttore della fiera Dario Squarzanti.

Al centro del confronto: internazionalizzazione e promozione strategica del vino campano, enoturismo e turismo enogastronomico come leve di valorizzazione territoriale, integrazione tra agricoltura, cultura e accoglienza, presentazione delle attività del Cluster Turismo Enogastronomico Campano.

Nel pomeriggio, in uno spazio di archeologia industriale situato all’interno dell’edificio che ha ospitato la fiera, si è svolto un briefing operativo finalizzato ad avviare nuove prospettive di cooperazione tra Italia e Polonia in vista del 2027.

Le opportunità di scambio, anche grazie alla presenza del Prof. Cicia e di Elysium, hanno interessato in particolare il Progetto 2 V.I.TE – Visioni per la Valorizzazione strategica Innovativa e per la rigenerazione culturale e sociale del Territorio, finanziato nell’ambito del PNRR – Attrattività dei Borghi, Linea B, che coinvolge i Comuni di Montefusco, Santa Paolina e Torrioni. L’obiettivo condiviso è quello di rafforzare le relazioni internazionali e attivare nuove sinergie strategiche.

Tra le azioni previste rientra anche la partecipazione del Direttore della Wine Expo Poland all’International Living Lab in programma a fine giugno tra Montefusco, Santa Paolina e Torrioni.

Una missione che rafforza la presenza della Campania sui mercati internazionali e conferma il valore del lavoro di rete tra istituzioni, imprese e mondo accademico.