Aversa, il 13 giugno partirà il primo treno ad alta velocità

Aversa, Pubblichismo il post del consigliere regionale M5S Salvatore Aversano

“Albert Einstein diceva “Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa”.

Dal 13 giugno prossimo sarà possibile viaggiare in (AV) “Alta Velocità” dalla stazione di Aversa, non solo in direzione Roma, ma anche verso Firenze, Bologna, Venezia ed altre città.

I biglietti sono già in vendita sul sito di Italo e io ho voluto acquistare il tagliando per la prima corsa, ovviamente con partenza rigorosamente da Aversa.

Un’opera di cui vado enormemente fiero, che mi ha visto impegnato in prima linea dentro e fuori il Palazzo del Consiglio regionale, passata anche per l’approvazione all’unanimità di una mozione a mia firma

A più riprese ho dichiarato che il nostro territorio è una ricchezza per il mondo intero e siamo noi che dobbiamo valorizzarlo e soprattutto valorizzarci.

Sono emozionato, perché oggi compiamo un passo importante, un risultato straordinario che porterà sviluppo, ricchezza e crescita. Fattori fondamentali per tutto il territorio dell’Agro aversano e per l’intera provincia di Caserta. Con le partenze TAV da Aversa si creeranno delle opportunità incredibili aprendo a scenari commerciali e non solo, ancora tutti da esplorare.

Le condizioni sembravano impossibili, noi però non ci siamo mai arresi, ci abbiamo creduto, abbiamo combattuto e alla fine ci siamo riusciti”