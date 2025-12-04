Villa Domi: Party del Sorriso

Villa Domi ha ospitato l’undicesima edizione del Party del Sorriso, l’evento ideato da Angelo Iannelli che ha unito spettacolo, moda e solidarietà in una cornice gremita di pubblico. L’apertura è stata affidata ai “ragazzi speciali”, protagonisti di una performance canora insieme a Francesco, in arte Frà, che ha presentato il brano del suo ultimo CD “Felicità”. La serata ha vissuto momenti toccanti con la consegna del Premio Anima d’Oro, realizzato dallo scultore Leonardo Moriello, ai giovani del progetto “Super Abili”. Un riconoscimento speciale, il San Gennaro d’Oro, è stato assegnato a Miss Giulia Accardo e al pasticciere Luigi Vitiello.

Numerosi gli artisti presenti, tra cui Angelo Di Gennaro, Lucia Cassini e Franco Melidoni, molto applaudito per il ricordo del suo storico ruolo da bambino in Miseria e Nobiltà. Spazio anche alla moda con le sfilate dei brand Patrizia Lieto e Anna Paola Couture, oltre alle performance di danza e al body painting dell’artista Catello Zanca. Madrina della serata è stata Sofia Viola, Miss Mondo Italia 2025. Non è mancato l’aspetto artistico, rappresentato dai “Percorsi d’Arte in Tour” dell’Associazione Vesuvius, né quello gastronomico, con una ricca degustazione delle eccellenze campane.

Il gran finale, tra tammurriate e taglio della torta, ha chiuso una serata segnata da emozione e grande partecipazione. Iannelli ha espresso soddisfazione per il successo dell’evento e per il messaggio di solidarietà che, da undici anni, continua a portare avanti.

(foto di Gennaro Savio)