Maltrattamenti in famiglia, i carabinieri arrestano 47 enne

Nel corso della notte, a Macerata Campania (CE), i carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’arresto di un 47enne del posto, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’intervento dei militari è scattato a seguito della denuncia presentata dalla moglie, sua coetanea e convivente, che ha riferito di essere stata vittima, nel corso della relazione, di reiterati episodi di violenza fisica e verbale.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, le condotte aggressive dell’uomo si sarebbero consumate anche in presenza delle due figlie minori, generando un clima familiare caratterizzato da tensioni costanti e da un progressivo deterioramento della serenità domestica. La donna, temendo per la propria incolumità e per quella delle figlie, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri, che sono prontamente intervenuti per mettere fine alla situazione di pericolo.

Raccolti gli elementi necessari, i militari hanno proceduto all’arresto del 47enne. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa delle successive determinazioni dell’A.G.

