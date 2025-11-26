Barbiere ritrovato all’interno della sua attività: non c’è stato nulla da fare

Giugliano. Una tragedia che lascia la comunità senza parole.

Ieri, 25 Novembre, nella tarda serata, è stato ritrovato, privo di vita, all’interno del suo negozio, in zona San Pio X, il barbiere, Angelo Speranza, di soli 38 anni.

Il giovane è stato soccorso, ma senza alcun risultato, dagli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Indagini in corso sulle cause della morte, ma l’ipotesi più accreditata al momento, dalle prime notizie trapelate, sembrerebbe essere quella di un gesto volontario.

Il giovane era molto noto nella zona e la notizia ha scosso profondamente chiunque lo conoscesse.