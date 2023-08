CAIAZZO – Medievocando – VII edizione – Il vissuto del passato che rivive nel presente – PROGRAMMA dell’EVENTO

L’Associazione Culturale “Medievocando” di Caiazzo, ameno e ridente centro della provincia di Caserta, incastonato nell’incantevole vallata del Medio Volturno, in data 02 e 03 settembre 2023 organizzerà, nel suggestivo centro storico della Città, la VII edizione della festa medievale per rivivere tradizioni, usi e costumi dei tempi antichi.

La rievocazione storica sarà l’occasione per godere della bravura e delle suggestive performance offerte dai vari gruppi di artisti.

Antiche suggestioni ed atmosfere evocative del contrastante Evo “di mezzo” avvolgeranno l’intero borgo, conducendo i visitatori attraverso un viaggio nel tempo cadenzato dall’austero incedere dei figuranti protagonisti del corteo storico.

All’evento, giunto alla sua sesta edizione, sono stati concessi i patrocini morali della Regione Campania, della Provincia di Caserta, del Comune di Caiazzo, dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e del Touring Club.

Passeggiando lungo il percorso appositamente tracciato dall’organizzazione si potranno ammirare gli incantevoli scorci sublimanti la fusione fra la scienza architettonica e la perfezione della natura, degustare le prelibatezze enogastronomiche tipiche del territorio e curiosare tra i banchetti del caratteristico mercatino storico.

Ed allora, non vi sia esitazione alcuna: per trascorrere un fine settimana all’insegna di cultura, divertimento e gusto Caiazzo è la meta giusta da raggiungere!

Medievocando – Nell’anno del Vescovo Santo 02 e 03 settembre 2023

Sabato 02 settembre:

ore 17.00 apertura banchi didattici

ore 17.30 convegno

ore 19.30 passeggiata nel centro storico sbandieratori della Città Sessa Aurunca ore 20.30 spettacolo sbandieratori della Città di Sessa Aurunca

ore 21.30 spettacolo di fuoco Mercenari d’Oriente

Domenica 03 settembre:

ore 10.30 apertura banchi didattici

ore 17.30 corteo storico

ore 18.00 spettacolo sbandieratori Borgo San Nicolò Cava de Tirreni

ore 19.00 esibizione Trombonieri Sant’Anna All’Oliveto Cava de Tirreni

ore 20.00 esibizione Mercenari d’Oriente

ore 21.00 esibizione serale dei Trombonieri Sant’Anna All’Oliveto Cava de Tirreni ore 22.00 spettacolo di fuoco Mercenari d’Oriente