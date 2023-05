Carinaro, ennesimo furto a scuola, sottratti di 15 pc

E’ successo nel plesso scolastico di S. Giovanni Bosco a Carinaro, dei malviventi si sono introdotti in una scuola ed hanno portato via dei computer (PC) portatili dalla scuola stessa.

La scuola si trova ungo la via Manzoni a Carinaro.

Da una breve ricostruzione di quanto accaduto, anche perché, le notizie sono poche, dopo l’introduzione all’ interno del plesso i ladri si sarebbero allontanati repentinamente e velocemente con i pc della scuola forzando l’ ingresso e facendo alcuni danni all’ Interno della scuola. In particolare dopo la rottura di alcune porte con maniglie antipanico avrebbero anche imbrattato la scuola con della vernice.

Per quanto concerne una valutazione dei PC si può affermare che il colpo si aggirerebbe per una somma di circa o vicino ai 3.000 Euro. per quel che concerne i computer rubati. Sono stati allertati i Carabinieri che hanno fatto alcuni rilievi per risalire all’ accaduto, cercando di individuare la banda di malviventi.

Seguono aggiornamenti sui fatti e su quanto accaduto all’ interno della scuola.