Concerto per Pianoforte Solista -“A Midsummer Piano’s Dream . Grande successo per Caterina Bernardo.

Caserta. Il Concerto per Pianoforte Solista, “A Midsummer Piano’s Dream”, condotto dal Direttore Artistico Caterina Bernardo venerdì 14 luglio 2023, è stato un vero successo: nella suggestiva e spirituale location del Duomo di Casertavecchia, il pianoforte è stato il protagonista di un repertorio prevalentemente classico di grande spessore, tra opere di Beethoven, Chopin e Debussy. Il Maestro Caterina Bernardo ha aperto le danze di questa magnifica serata, introducendo il pubblico nella dimensione dell’Ottocento pianistico e passando poi i tasti neri e bianchi ai suoi giovani allievi: Alessandra Sinagoga, Francesco De Vincenzi, Luca Affinito, Barbara Schioppa. Il concerto è stato concluso dal pianista Lorenzo Savarese con la Sonata n° 2 di Chopin e da un fuori programma, ossia l’esecuzione di “I was here” di Beyoncé nella calda ed emozionante voce di Laura De Cantis. Patrocinato dal Comune di Caserta e sponsorizzato da un commerciante del luogo, l’evento è stato perfetta e armoniosa unione della tecnica e dell’emozione, del passato e del presente, del Maestro e dell’allievo. Ed è attraverso tutto ciò che il difficile diventa semplice, perché la Musica, nelle mani di grandi cuori, arriva anche alle orecchie più sorde e riesce a passare di generazione in generazione toccando sempre quei tasti dell’anima che hanno la completa ampiezza di un’elevata profondità, proprio come i tasti di questo sogno di un pianoforte di mezza estate.