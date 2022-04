Continua l’odissea di Elisa, ancora senza documenti

Maddaloni – Circa 2 mesi orsono vi abbiamo raccontato la storia di Elisa e della sua famiglia invisibile per il comune di Maddaloni. Leggi qui la storia completa:

A seguito del nostro articolo la signora Elisa è stata ricevuta dal sindaco che, venuto a conoscenza della sua vicenda, le ha indicato la procedura per avere finalmente una residenza e quindi i documenti, specie per i suoi 4 figli.

Ebbene, oggi, dopo 2 mesi, la donna si è recata sia all’ufficio anagrafe del comune che ai servizi sociali per sapere a che punto stesse la sua pratica e se fossero pronti i documenti. Nonostante abbia già pagato i bollettini, le è stato riferito che la sua pratica è a 0 e per i documenti quindi non si può procedere. Insomma nulla è cambiato e non ci si spiega il motivo. Speriamo che con questo articolo torni di nuovo l’attenzione sull’incredibile caso di Elisa.