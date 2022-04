Flash mob fuori l’Ospedale di Caserta, presente anche uno dei consiglieri comunali

Caserta – Si è svolto un flash mob da parte del personale sanitario dell’ Ospedale S. Anna e San Sebastiano di Caserta al termine del quale si è protestato contro alcune misure adottate anche durante il periodo pandemico.

Il personale sanitario precario dopo anni di sacrifici e dopo aver fronteggiato due anni di pandemia (all’ inizio senza neanche presidi di sicurezza),ha garantendo il mantenimento dei Lea, ora viene mandato a casa.

Tra i vari presenti c’era anche il consigliere Regionale, ora consigliere comunale presso il comune di Caserta, Gianpiero Zinzi, il quale ha rilasciato qualche breve dichiarazione che si va a riportare di seguito “Nel frattempo, in attesa di avere risposta alla mia ultima interrogazione ne ho già pronta un’altra. La Regione Campania, decida: o sono eroi e li si tutela, oppure non lo sono e rinneghiamo quanto hanno fatto. Io non ho dubbi, per me sono e resteranno eroi”