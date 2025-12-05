Caserta piange Luca Chiorri

Caserta. È di pochi minuti fa la triste notizia.

Gianluca Chiorri, noto commerciante di Caserta, ha lasciato questo mondo, a soli 48 anni .

Gianluca, gestiva la sua attività di Bigiotteria in Via San Giovanni, era un nostro carissimo amico, oltre ad essere il classico amico di tutti.

Non è ancora chiara la causa della sua prematura scomparsa

La triste notizia ha fatto, da subito, il giro del web e tantissimi sono i messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla sua famiglia .

La redazione di BelvedereNews si stringe intorno al dolore che ha colpito l’intera famiglia Chiorri.

A lui auguriamo buon viaggio in Paradiso..