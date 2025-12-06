Incidente fra tre auto in città: muore una donna, due feriti

Un grave incidente si è verificato poco prima della mezzanotte di ieri vicino a Piangipane, alle porte di Ravenna. Tre auto si sono urtate in sequenza. Una donna ha perso la vita sul colpo. Due persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale sanitario arrivato rapidamente sul posto.

La dinamica ricostruita dai primi rilievi

Secondo una prima analisi, il sinistro è nato da un impatto frontale tra due vetture. Subito dopo la collisione è divampato un incendio che ha coinvolto entrambi i mezzi. Un terzo veicolo è sopraggiunto pochi istanti dopo e non è riuscito a evitare l’urto. L’arrivo dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Interventi e viabilità temporaneamente interrotta

Le operazioni di soccorso hanno richiesto la chiusura provvisoria della strada. Le pattuglie hanno gestito la circolazione deviando i flussi di traffico fino al termine dei rilievi. Le autorità stanno lavorando per chiarire ogni aspetto della dinamica e per definire eventuali responsabilità.

(Foto TGCOM24)