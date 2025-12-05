“Gli Italiani e il Quirinale”, si conclude con successo l’attività di formazione dell’Associazione “Irpini per l’Irpinia”

Ancora un’altra esperienza di successo per l’Associazione Irpina, guidata dal Presidente Egle Bianco, che ha negli obiettivi anche le attività di formazione sul territorio e negli istituti scolastici della provincia avellinese. La due giorni di formazione dedicata alla storia evolutiva del Quirinale e dei suoi più alti rappresentati, ha riscosso un enoreme successo sia in numeri di affluenza che in impatto sociale prodotto. Nella mattinata odierna si è concluso il progetto “Gli Italiani e il Quirinale” nel Museo Civico della Ceramica di Ariano Irpino. Ha aperto i lavori il Presidente del Rotary Club Avellino Est Centenario, Floriana D’Ambrosio, con i saluti istituzionali, a seguire per Irpini per l’Irpinia, il socio Carlo de Vitto, infine il Dirigente scolastico Massimiliano Bosco. Nei loro interventi è emerso, allo stesso modo, il valore della formazione per le nuove generazioni e l’importanza della figura istituzionale della massima carica dello stato. L’esperienza didattica è stata guidatata dal Direttore di Rai Quirinale Andrea Covotta, che ha condiviso con gli studenti il racconto della storia dei 12 Presidenti delle Repubblica Italiana.

“Le due giornate di formazione organizzate dalla nostra Associazione sono state un grande successo. Il progetto “Gli Italiani e il Quirinale”, guidato da Andrea Covotta, Direttore di Rai Quirinale e Vicepresidente dell’associazione, ha visto una forte partecipazione da parte degli studenti. Siamo grati al Prof. Franco Gaetano Scoca, Presidente Onorario dell’Associazione, per il suo prezioso contributo. Un sentito ringraziamento va ai Dirigenti dell’Istituto Tecnico Commerciale “Amabile” di Avellino e dell’Istituto Superiore Ruggero II di Ariano Irpino per aver accolto il progetto e al Rotary Club Avellino Est Centenario per la collaborazione.

La nostra associazione ha a cuore la formazione e continua a impegnarsi per offrire opportunità di crescita ai giovani” così il Presidente di Irpini per l’Irpinia Egle Bianco.

Una realtà in continuo fermento produttivo con persone instancabili, lo ricordiamo soprattutto oggi nella giornata mondiale del volontariato, sempre al servizio del territorio Irpino.