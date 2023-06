Forum dei Giovani di Caserta, mondo imprenditoriale e giovanile a confronto con l’evento “Let’s drink the business”

Let’s Drink the Business: aperitivo in buona compagnia, scambio di idee, dibattito.

È questo il nuovo evento organizzato dalla Commissione Lavoro, Istruzione e Politiche Culturali del Forum dei Giovani di Caserta.

Due serate, 14 e 21 Giugno, a partire dalle 18: 30, presso il “Say Please” a Caserta.

Tra i relatori dell’incontro Mario Di Girolamo – si legge nel comunicato diffuso dal Forum dei Giovani di Caserta – co-founder della “Visio Digital Partner” e “Master Project”, società di finanza agevolata.

Federica Granata, presidente della commissione, ed i suoi membri Elena Palmieri, Mario Petrucciani, Myriam De Lucia, hanno instancabilmente lavorato per dar voce ai giovani.

“L‘obiettivo dell’incontro – come da loro dichiarato – è quello di dimostrare a coloro che si affacciano al mondo del lavoro, che le idee possono essere valorizzate e sviluppate”.

Come precisano, “l’evento nasce con lo scopo di aggregare i giovani, confrontandosi con professionisti del settore, che li possano guidare nel mondo del business, creando possibilità lavorative”.

Il Forum dei Giovani di Caserta, infatti, è da sempre attento allo sviluppo professionale.

“Sono estremamente orgogliosa di questa iniziativa – dichiara la presidente del Forum Giovani Caserta Rachele Aurora Marzaioli – creare un collegamento tra mondo imprenditoriale e giovanile è fondamentale, soprattutto nel periodo attuale.

“Lo scopo di questi incontri è quello di stimolare le giovani menti attraverso l’intervento di realtà fruttuose.

Ringrazio i relatori che interverranno e la commissione Istruzione, Lavoro e Politiche Culturali, che nella persona della presidente Federica Granata, ha lavorato costantemente per la creazione di questo evento”.