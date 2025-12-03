“Da Beatrice… a noi”: l’eccellenza femminile nella letteratura e nell’arte.

Caserta – Alla Biblioteca Diocesana di Caserta il 4 dicembre 2025 sarà l’arte a introdurre il pubblico in un percorso dedicato alla figura femminile. Prima dell’avvio del seminario, i visitatori saranno accolti dalle opere di Claudia Mazzitelli, artista e autrice del progetto Histoire Femme, una ricerca ventennale sull’eccellenza femminile che unisce memoria, simboli e identità. Le tele esposte dialogheranno con i temi della giornata e accompagneranno le ospiti che prenderanno parte all’incontro.

A partire dalle 16:30, nella sala della Biblioteca in via Redentore, si entrerà nel vivo del seminario “Da Beatrice… a noi”, promosso dall’Associazione Nuovi Stili di Vita – APS. L’appuntamento esplorerà il ruolo della donna nella letteratura e nella società, intrecciando passato e presente, grandi figure poetiche ed esperienze contemporanee.

A introdurre il dibattito sarà la presidente dell’Associazione, Antonia Di Pippo, che aprirà il percorso di riflessione dedicato alle donne cantate dalla tradizione letteraria come amanti, guerriere, eroine spirituali e, insieme, alle donne di oggi, protagoniste nella vita pubblica e professionale.

Il contributo accademico sarà affidato a Giuliana Scolastico, docente dell’Università della Terza Età di Santa Maria Capua Vetere, che analizzerà la rappresentazione femminile nella letteratura in relazione alla storia e alla società. Seguiranno le voci di altre protagoniste del territorio: Lucia Monaco, docente dell’Università Vanvitelli e presidente FIDAPA; Drusilla de Nicola, avvocato di Spazio Donna; Antonella Serpico, dirigente scolastica ed ex responsabile per le Pari Opportunità del Comune di Caserta; insieme, naturalmente, all’artista Claudia Mazzitelli, che offrirà il suo punto di vista tra arte, narrazione e testimonianza.

L’evento intende valorizzare non solo la memoria delle donne celebrate dai testi classici e moderni, ma anche la competenza e la visione delle donne di oggi, capaci di incidere nella cultura, nel lavoro, nelle istituzioni e nelle arti. Le opere di Histoire Femme diventeranno parte integrante del percorso, ponendo l’accento sulla continuità di un’eredità femminile che attraversa secoli di storia fino a rinnovarsi nel presente.

Il seminario “Da Beatrice… a noi” si configura così come un omaggio corale alla creatività, alla resilienza e alla capacità progettuale delle donne, con il contributo di alcune delle figure più attive nel panorama culturale e sociale casertano.