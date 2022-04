( FOTO) grande successo del contest “ la maschera più bella” organizzata dalla Pro Loco di Maddaloni

La Pro Loco di Valle di Maddaloni Insieme ai ragazzi del servizio civile hanno indetto un Contest di carnevale denominato “La maschera più bella”.

Il giorno 11 aprile ci sono state le premiazioni delle prime due bimbe classificate; inoltre i partecipanti , in occasione della Santa Pasqua sono stati deliziati con uova di cioccolata.

Grazie a questo contest la Pro Loco e’riuscita nel suo nobile intendo , quello di strappare un sorriso ai bambini i quali hanno vissuto dei veri e propri momenti di spensieratezza.

Lunedì 11 Aprile , giorno della premiazione ,ci sono state inoltre le visite guidate con turisti provenienti da Bologna i quali oltre ad aver avuto la possibilità’ di ammirare la bellezza dei Ponti di Valle hanno avuto anche , grazie alla disponibilità’ del responsabile Parco – Acquedotto Carolino- Leonardo Ancona e al Presidente Domenico Mauro , la possibilità’ di effettuare il camminamento superiore dell’ultimo arco.

Un sentito ringraziamento va anche a tutti gli operatori volontari del servizio civile universale che ,insieme a Leonardo Ancona hanno organizzato il tutto per far emozionare ancora una volta i visitatori. E’ sempre un piacere ricevere questi curiosi per valorizzare ancora di più il territorio.