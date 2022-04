(Foto)Il Ministro Guerini in visita all’ hub – accoglienza Ucraini- dell’ Aeronautica Militare

Caserta.Quest’oggi il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini a Caserta per la visita ufficiale all’hub per l’accoglienza dei profughi ucraini allestito presso la Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare.

Il capo del dicastero della Difesa ha visitato le varie stanze dell’hub, da quelle per le visite mediche gestite dall’Asl a quelle per la raccolta dati gestite dalla Prefettura.

All’interno dell’hub presenti anche le stanze adibite alla refezione e le stanze per la quarantena.

Nel corso della visita il Ministro Gualtieri ha incontrato anche i responsabili dei vari gruppi e associazioni di volontariato del territorio, quali Protezione Civile, Caritas diocesana, Croce Rossa Italiana e Avo.