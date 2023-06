Pignataro Maggiore . ” Una pizza per solidarietà” si potrebbe definire con queste parole il festival della Pizza che l’ Associazione ” L’officina dell’ amore” sta organizzando per venerdì’ 16, sabato 17 e domenica 18 giugno a Pignataro Maggiore – provincia di Caserta.

L’associazione è no profit ed è composta da 30 donne che hanno deciso di scendere in campo per solidarietà. La raccolta fondi infastti sarà destinata al reparto Oncologico Pediatrico del Santobono