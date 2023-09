La città di Maddaloni rende omaggio alla grande Giulietta Sacco

Maddaloni – Per il secondo anno consecutivo la Città di Maddaloni si appresta a rendere omaggio alla sua “voce” per eccellenza, la cantante Giulietta Sacco scomparsa nell’aprile del 2022.

“Abbiamo voluto organizzare una due giorni – afferma l’assessore alla cultura ed eventi Caterina Ventrone – per valorizzare ancora di più l’eredità musicale che la nostra artista ha voluto lasciarci”.

L’organizzazione è stata affidata alla Pro Loco “San Michele” che, con il supporto di Marica Inverno, attenta agli aspetti tecnico-burocratici e alla corretta rendicontazione, va consolidando il rapporto istituzionale con l’Ente, mentre la direzione artistica è andata all’ormai super rodato Pasquale Giordano che è riuscito a mettere insieme un cast di eccezione.

Riceveranno, infatti, il premio Giulietta Sacco diversi artisti con motivazioni differenti tra loro, sempre legate alla musica e all’arte, tra i quali gli Audio 2, Franco Simone, Valentina Stella e Ciccio Merolla.

“In chiusura di questa estate – prosegue l’assessore – che ci ha visti già protagonisti della III Rassegna Teatrale, organizzata magistralmente da Michele Cupito, abbiamo voluto inserire il Premio durante il periodo della Festa patronale per assicurare la giusta cornice di pubblico che il personaggio merita.

L’organizzazione del premio non ha distolto la nostra attenzione dalla Festa di San Michele che, per la prima volta, con un atto di grande fiducia, è stata affidata al solo Comitato Feste, presieduto da Giuseppe Riccio che ha voluto comunque avvalersi della competenza di Pasquale Giordano e della Direzione Tecnica di Luca Tramontano per la definizione delle quattro giornate di festività”. Mentre già sappiamo che il 30 settembre si esibirà il gruppo del Giardino dei Semplici, resta il massimo riserbo sul concertone di martedì 3 ottobre che chiuderà la Festa.

Le serate saranno presentate dalla giornalista Lucia Grimaldi e dal ballerino Domenico Carfora con la partecipazione di Maria Cioffi.