La prima edizione del premio “Primavera in Versi I edizione 2023″

Aversa, Domenica 21 maggio presso la Chiesa monumentale di Santa Maria a Piazza di Aversa si è svolta la cerimonia di premiazione del Premio di Poesia, Racconti e Disegni, selezionati tra le oltre 200 opere arrivate all’attenzione della qualificata Giuria composta dal presidente del Premio Parr. Don Gaetano Rosiello, il presidente della Giuria Avv. Enzo Lombardi, la D. S. Prof. Caterina Genovesi, l’Avv. Raffaele Bencivenga, la Dottoressa Rosaria Raspanti (psicologa), la docente Giovanna Gentile, la dottoressa Anna Maria Zoppi (pittrice e autrice), il Diacono Don Pasquale Dello Iacono. Un successo annunciato che ha avuto riscontro nella grande partecipazione di studenti dei tanti Istituti Scolastici della Diocesi di Aversa, tra i quali : l’Istituto Beethoven di Casaluce, la Giovanni Pascoli di Aversa, il Comprensivo Stefanile, Wojtyla, Platani, il Liceo Artistico “Leonardo da Vinci” Aversa, l’Istituto Comprensivo di Lusciano, l’Istituto Comprensivo Rocco Cav. Cinquegrana di Sant’Arpino, l’Istituto Basile Don Milani di Parete, Istituto C. Andreozzi di Aversa, il Liceo classico “D. Cirillo”. Tanti gli ospiti che hanno partecipato alla premiazione degli autori adulti e dei poeti in erba. Hanno presenziato :S. E. R. Mons. Angelo Spinillo (Vescovo di Aversa), la scrittrice Prof. Elena Nugnes, la poetessa Carla Caputo, la Dottoressa Lia Panniti Presidente Unicef sez. Caserta, la scrittrice Elvira Delmonaco Roll, l’avv. Pasquale Fedele, presidente Ordine Forense, Angelo Cirillo della Conpasuni, il Dott. Luigi Grossi (pittore e artista contemporaneo), la Dottoressa Angela Manzi, Dirigente Medico Psichiatra UOSM 17/18, la dottoressa Mariangela Falco Dirigente Medico Psichiatra UOSM 17 /18 Aversa, inoltre era presente l’Assessore alla Cultura Prof. Anna Sgueglia, sempre sensibile e presente quando si promuove la cultura e quando i protagonisti sono giovani studenti. Oltre ai vari premi, sono stati assegnati due riconoscimenti speciali in Memoria di Don Nunzio Pomponio e Mons. Salvatore De Filippo, vinti rispettivamente dall’Istituto Giovanni Pascoli di Aversa e dalla classe II B del Comprensivo Cinquegrana. Il Parroco reggente, visibilmente commosso ed emozionato, ha rivolto il suo saluto al Vescovo, alla Giuria ringraziandoli per il lavoro svolto, ai Dirigenti scolastici e Docenti delle varie scuole di ogni ordine e grado della Diocesi di Aversa, ai genitori presenti, ha inoltre ringraziato l’organizzatore Armando Pirolli, che ha curato tutto in ogni particolare. A conclusione del suo saluto di benvenuto, ha terminato rivolgendo un messaggio ai giovani e alle giovani, citando un passaggio di Flavio Lotti (coordinatore della marcia di pace Perugia /Assisi, che si è svolta in concomitanza del Premio di Poesia), un invito ai giovani immersi nella realtà sofferente, ma anche capaci di sognare e desiderare una vita migliore. Giovani che si prendono cura della loro vita insieme a quella degli altri e del pianeta. Mentre il Presidente della Giuria Avv. Enzo Lombardi ha salutato i presenti e gli Ospiti con un messaggio incentrato sulla bellezza dell’incontro Poetico e sulla necessità di promuovere la bellezza in ogni sua forma, arte, genio e creatività per abbattere muri e per costruire ponti di pace. L’appuntamento è per la primavera 2024 con la seconda edizione!