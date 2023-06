Le prime dichiarazioni dell’ Assassino di Giulia all’ interrogatorio, probabile convalida dell’ arresto

“L’unica forma di pentimento che abbia un senso è togliermi la vita”.

Sono le parole che ha ripetuto Alessandro Impagnatiello al suo legale dopo aver confessato l’omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne originaria di Maddaloni incinta di sette mesi.

Parole che oggi il legale, l’avvocato Sebastiano Sartori, ha riferito al termine dell’interrogatorio di convalida del fermo nel quale il 30enne ha confessato l’omicidio “aggiungendo particolari che riguardano l’ultima fase dell’accoltellamento”. Il barman “ha negato la premeditazione e ha detto che ha fatto tutto da solo”, ha concluso l’avvocato.

L’interrogatorio di Impagnatiello è durato meno di un’ora, giusto il tempo di confermare quanto ha confessato, aggiungendo particolari dell’omicidio. Il difensore ha negato che il suo assistito sabato sera, quando ha ucciso Giulia, fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’avvocato ha inoltre spiegato che al momento non ha chiesto alcun trasferimento del 30enne in qualche struttura psichiatrica o sanitaria in quanto Impagnatiello “può stare in carcere’ ma che ha intenzione di “approfondire alcuni aspetti”. E alla domanda se abbia timore di qualche gesto inconsulto, ha risposto “sono sereno, sono bravi e hanno trovato una giusta soluzione”, riferendosi alle condizioni di detenzione. Il giudice dovrebbe decidere in giornata.