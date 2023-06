“ Luisa Fantasia..quando la mafia colpisce le donne” . Incontro promosso dall’Ass.Nazionale “Invisibili”

“Luisa Fantasia… quando la mafia colpisce le donne” è questo il titolo dell’incontro, promosso dall’associazione nazionale “Invisibili”, che si terrà a Caserta Mercoledì prossimo, 14 Giugno 2023, alle ore 18:00 presso la Sala degli Specchi del Circolo Nazionale in via Mazzini n°2. L’iniziativa organizzata proprio nella ricorrenza dell’efferato omicidio di Luisa Fantasia, vittima innocente e trasversale di mafia assassinata a Milano il 14 Giugno 1975 in quanto moglie del brigadiere dei Carabinieri Antonio Mascione, assume una grossa rilevanza non solo perché è la prima volta che nella città di Caserta si racconta questa storia dolorosa e non adeguatamente conosciuta, ma anche perché è l’unico evento che vedrà, in quella giornata, la partecipazione di Pietro Paolo Mascione, poliziotto, recentemente insignito del premio “Paolo Borsellino”, figlio di Antonio Mascione e Presidente nazionale di “Invisibili”. Il convegno sarà moderato dalla giornalista Matilde Crolla, introdotto dal Vicepresidente nazionale di “Invisibili”, il casertano Enrico Trapassi, e vedrà gli interventi, oltre che dello stesso Mascione, del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V. Annalisa Imparato, del poliziotto e Medaglia d’Oro al Valor Civile Nicola Barbato e del Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma.