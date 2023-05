MAXI INCIDENTE A PASTORANO, FINISCONO IN QUATTRO IN OSPEDALE

Stavano recandosi al lavoro ma sono finiti in ospedale. Erano a bordo di un pulmino e stavano percorrendo la Casilina quando per cause ancora da accertare la loro ‘corsa’ è finita in una cunetta nei pressi di un caseificio. Erano in quattro e sono rimasti tutti feriti tant’è che sul posto, questa mattina 22 maggio 2023, si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che li hanno trasportati in diversi ospedali della Provincia per le cure del caso. Saranno le forze dell’ordine a chiarire la dinamica del sinistro