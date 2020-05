Caserta. Momenti di paura su Corso Giannone. Erano circa le 16 di oggi, martedi’ 26 maggio,quando un albero dal parco della Reggia, per motivi ancora in fase di accertamento , è crollato in strada seminando paura fra tutti i passanti e gli automobilisti che si trovavano da quelle parti.

Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della Polizia Municipale . Fortunatamente sembra non ci sono stati feriti ma solo un grade spavento.