Muore a seguito di incidente ex funzionario della provincia

Si registrano due decessi per quanto concerne un incidente stradale avvenuto nella provincia di Caserta.

Questo un breve riassunto di quanto accaduto a seguito di un brutto incidente stradale avvenuto: Sale a due il bilancio delle vittime del violento incidente mortale del 20 marzo sulla Provinciale nei pressi del Palamaggiò, in un’area di competenza del comune di Capua. A perdere la vita è l’80enne di Caiazzo che era alla guida dell’altra vettura coinvolta nello schianto che portò alla morte del pizzaiolo Alfonso Vitiello, 38 anni. Mentre il primo decesso era avvenuto poco dopo l’impatto, per il secondo invece sono passati 15 giorni. L’uomo infatti, ex funzionario della Provincia, dopo l’incidente era stato ricoverato in ospedale ancora vivo, ma in codice rosso. In queste due settimane i medici hanno provato a salvargli la vita, ma le ferite riportate erano troppo gravi.

La tragedia poco prima delle 9 del 20 marzo scorso. Ebbene stando alla ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Capua, guidati dal tenente colonnello Paolo Minutoli, l’incidente ha coinvolto due vetture. Un frontale (forse nel corso di un sorpasso, questa l’ipotesi) fra un’Alfa Romeo Tonale e un’Opel Meriva che ha avuto conseguenze drammatiche per entrambe le autovetture.