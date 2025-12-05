Al prof. Bruno Fabozzi la Stella d’Argento CONI 2025.Palma al Merito Tecnico a Pino Romano.

Il Presidente FIDAL Campania, prof. Bruno Fabozzi, è stato insignito dal CONI della Stella d’Argento al Merito Sportivo, uno dei più prestigiosi riconoscimenti attribuiti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano a coloro che si sono distinti per l’impegno nella promozione dello sport e dei suoi valori.

La premiazione si è svolta giovedì 4 dicembre presso il Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni, alla presenza del sindaco della città, Andrea De Filippo. Il conferimento della Stella d’Argento rappresenta il coronamento di anni di attività dedicati alla diffusione della cultura sportiva, con particolare attenzione al settore giovanile e ai valori di formazione e inclusione propri dell’atletica leggera. L’evento celebrativo, organizzato dal CONI di Caserta, era finalizzato a premiare le eccellenze sportive della provincia. “Sono stato invitato alla cerimonia in qualità di premiato – ha dichiarato Fabozzi – in quanto ho avuto l’onore di ricevere la Stella d’Argento al Merito Sportivo, un riconoscimento che mi riempie di gioia e che premia i tanti anni di impegno, passione e dedizione nel mondo dell’atletica leggera, ambito nel quale ricopro tutt’oggi il ruolo di Presidente del Comitato Regionale della Campania. Un grazie al Presidente Regionale, prof. Sergio Roncelli, per avermi designato quale destinatario di tale onorificenza, e a tutti coloro che hanno condiviso con me, negli anni, questo percorso: dirigenti, atleti, tecnici e amici”. A rendere la serata ancora più speciale è stata la consegna del premio da parte del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Caserta e Sindaco di San Marcellino, Anacleto Colombiano, fraterno e inseparabile amico di Fabozzi: una sorpresa che ha reso il momento particolarmente emozionante. Presenti alla cerimonia anche il Delegato CONI di Caserta, dott. De Simone, e il sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo. Per quanto riguarda l’atletica leggera, è stato inoltre assegnato a Pino Romano il prestigioso riconoscimento della Palma al Merito Tecnico, onorificenza che premia l’eccellenza e la promozione dei valori olimpici da parte di tecnici che, con i loro atleti o squadre, hanno ottenuto risultati di rilievo o hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo dello sport.