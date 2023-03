Nuovo ingresso nel gruppo di ‘Zinzi per Caserta’

Elio Di Caprio entra in consiglio comunale al posto di Gianpiero Zinzi (che si è dimesso alla precedente seduta) ed aderisce al gruppo “Gianpiero Zinzi per Caserta”, la civica del parlamentare della Lega di cui fanno parte anche Maurizio Del Rosso, Alessio Dello Stritto e Fabio Schiavo. Lo ha annunciato il neo consigliere nel suo primo intervento all’interno del parlamentino civico.

Una seduta piuttosto tormentata. Le dimissioni di Zinzi, legate alla contemporaneità degli appuntamenti comunali con quelli in parlamento, non erano state ancora protocollate dagli uffici comunali impedendo quindi la surroga con Di Caprio. Il consigliere Maurizio Del Rosso ha chiesto una sospensione “politica” potendo contare la minoranza su un consigliere in meno (e dunque anche di un voto in meno). Sospensione che è stata concessa con gli uffici che si sono attivati per ‘vidimare’ le dimissioni e consentire a Di Caprio l’ingresso in Consiglio.