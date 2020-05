Omicidio di Rubina Chirico : primi sviluppi e chiarimenti

Rubina Chirico,52 anni. Uccisa dal figlio nel pomeriggio di ieri al civico 42 di Corso Trieste.

Un’altra storia di femminicidio, un’altra storia tra le tante che hanno come vittima un soggetto del sesso più debole.

Qualsiasi forma di violenza esercitata sulle donne allo scopo di perpetuarne la subordinazione e di annientarne la soggettività sul piano psicologico e non solo: questo è il femminicidio.

Dall’inizio del 2020, in Italia, già sono più di 30 le vittime di questo crimine.

L’assassinio di Rubina sembra dai primi rilievi essersi verificato intorno alle 14.00.

La signora viveva in centro da diverso tempo, s’era trasferita definitivamente dalla città di Santa Maria Capua Vetere, dove aveva trascorso alcuni anni della sua vita.

Eduardo , suo figlio, 24 anni, vive a Spello, in Umbria, ma due giorni fa era tornato a Caserta per fare visita alla madre.

Alcuni vicini, nella giornata di sabato 23 maggio 2020, lo hanno visto rientrare verso le nove con la madre, poi avrebbero sentito le urla.

Ed e’ stato proprio il figlio ad ammazzarla, per sua stessa ammissione, dopo aver compiuto l’atroce gesto, difatti, si è recato al commissariato di polizia ed ha confessato tutto.

In Questura si è presentato sotto choc.

“I rapporti tra me e mia madre si erano deteriorati da tempo, non potevo più sopportare le sue pressioni”.

Rubina e’ stata trovata massacrata in una pozza di sangue, uccisa da 24 coltellate.

Tra conoscenti e parenti si vocifera che la donna soffrisse di malinconia e che addirittura convivesse con alcuni problemi psichici ed una situazione familiare delicata.

A ricordarla anche i dipendenti del Supermercato Deco’ di via Unita’ Italiana.

“Era una donna semplice e buona. Veniva qui da noi a fare la spesa. Siamo sconvolti” hanno detto.

Nella casa, gli uomini della scientifica continuano con le indagini per ricostruire la scena del crimine.

Per concludere, l’unico movente dell’omicidio attualmente attendibile è ricondotto ad un semplice momento di rabbia del figlio che dichiara letteralmente:“Non ce la facevo più. “I rapporti tra me e mia madre si erano deteriorati da tempo, non potevo più sopportare le sue pressioni”.

Evidentemente la situazione familiare era davvero ingestibile, da tempo, ed ormai cercava una tregua.

Un capolinea, che purtroppo s’è materializzato in un efferato omicidio.