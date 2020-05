Santa Maria Capua Vetere – L’Università delle Tre Età di Santa Maria Capua Vetere chiude l’anno accademico 2019/2020 con una cerimonia “virtuale” (far di necessità virtù) con il significativo titolo di “PER NON SENTIRSI SOLI” . La webinar è programmata per venerdì 29 maggio alle ore 17 e parteciperanno (da remoto) tutti i soci ( che sono oltre 100) invitati sulla piattaforma Facebook/ Messenger a partire dalle 16,30 una notifica che sarà contestualmente inviata anche su WhatsApp .

Il programma, che è stato coordinato ed allestito dal direttore dei corsi Gennaro Stanislao, sarà dallo stesso presentato con l’assistenza tecnica di Andrea Madonna, Web Master.

Interverranno per i saluti istituzionali: Il sindaco della città di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra; il presidente della Unitre, Bartolomeo Valentino; la consigliera nazionale Unitre, Maria Rosaria Figliola; in rappresentanza del corpo docente, Nadia Verdile e Giorgio Agnisola. Per l’angolo della poesia il poeta, Lello Allegretti; per la musica, il maestro Lello Salemme ed il soprano Fabiola Caricchio; per il teatro, l’attore e regista, Enzo Varone.