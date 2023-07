Pronto il cartellone ufficiale della III edizione della rassegna teatrale maddalonese

Maddaloni – Una rassegna nata da pochi anni ma che è già un evento di cui la città non può e non vuole fare a meno. Non a caso erano settimane che si attendeva l’ufficialità che è arrivata oggi da parte dell’assessore alla cultura e agli eventi Caterina Ventrone, al suo secondo mandato.

La rassegna, completamente gratuita, organizzata dal Comune di Maddaloni in collaborazione con la PRO LOCO SAN MICHELE e con la riconfermata direzione artistica di Michele Cupito si terrà, come negli anni scorsi, nel cortile del Villaggio dei Ragazzi.

La locandina seguente dettaglia il ricco cartellone che valorizza il teatro amatoriale con graditi ritorno e novità. Otto gli spettacoli a partire dal 13 luglio fino al 21 settembre.

“Una rassegna che arricchisce culturalmente la nostra città. Ci ho creduto dal primo momento nel mio precedente mandato di assessore ed era uno dei progetti che volevo continuare e migliorare, così come stiamo facendo, grazie anche alla collaborazione della Pro Loco San Michele. Otto serate che animeranno la città, attirando anche persone dai paesi limitrofi e che diventano un’ importante opportunità per ravvivare anche l’economia del centro, soprattutto di bar e locali. Oltre alla Pro Loco un ringraziamento va a Michele Cupito per la proposta ricca e variegata che ci ha sottoposto, va al commissario Antonio Caradonna per l’ospitalità e alla Croce Rossa e alla Protezione Civile per la loro presenza in ogni evento cittadino.” Questo ha dichiarato l’assessore a margine della pubblicazione del cartellone.

Segue il cartellone: