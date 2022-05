Round Table 77 Caserta dona forniture sportive all’Oratorio Magnificat Mariae.

La Round Table 77 Caserta nella giornata del 30 aprile ha donato all’Oratorio Magnificat Mariae del Duomo di Caserta completini ed attrezzature sportive utili alla neo-squadra di calcio per affrontare il campionato provinciale, idea avanzata dal socio Pasquale Angelino. I completini forniti sono sia da gioco che da allenamento oltre alle attrezzature sportive come birilli, casacche e tutto il necessario per allenarsi al meglio. Tutto ciò è stato possibile anche con la partecipazione dello sponsor “docPeter” del

dott. Antonio Marzano. A corollario dell’iniziativa le parole del presidente della Round Table 77 Caserta, l’arch. Arturo Pasquariello: “Bel service perché abbiamo portato gioia e felicità a bambini e ragazzi che si appresteranno a disputare un campionato importante”.