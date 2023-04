S. Nicola al Strada. uomo in evidente stato confusionale soccorso e accompagnato a casa

Non era in grado di ritrovare la strada per tornare a casa, anziano è stato subito soccorso dagli agenti della polizia municipale. E’ quanto accaduto ieri mattina alle 11,30 circa quando una pattuglia, impegnata in un servizio di controllo del territorio, è stata fermata da alcuni passanti in via Leonardo da Vinci che riferivano di un anziano in evidente stato confusionale.

Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi. Dalle poche informazioni apprese dall’uomo stesso gli agenti sono riusciti ad apprendere l’indirizzo dell’anziano riaccompagnandolo a casa affidandolo alle cure dei familiari.