Terribile lutto per la comunità della frazione Borgo. Il piccolo Francesco si toglie la vita

Momenti di profondo dolore e sconcerto a Borgo di Montoro, frazione del Comune di Montoro (AV), che, in queste ore, piange la perdita di Francesco Del Regno, la cui vita si è spenta a soli 13 anni.

Il ragazzino si è tolto la vita, impiccandosi nella sua abitazione.

A dare l’allarme la madre che ha tentato, invano, di rianimarlo.

All’arrivo delle ambulanze, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

«Salgo in camera, scendo subito» : dopo queste parole – le ultime con cui si sarebbe rivolto nella serata di venerdì ai suoi genitori, poco prima delle 21:30 – ha voluto lasciarci, rinunciando al bene più prezioso di cui disponiamo – quello della vita – ancora tutta da ‘assaporare’ per il piccolo Francesco: un ragazzino considerato solare e speciale, e unico figlio di un padre operaio e madre casalinga.

Avrebbe dovuto sostenere tra qualche giorno gli esami di terza media.

«Ci stringiamo forte alla famiglia Del Regno per la perdita dell’adorato figlio e a tutta la comunità scolastica dell’I.C. “R. Nicodemi” di Fisciano», ha scritto il sindaco Vincenzo Sessa sul suo profilo social.

La sua solidarietà e la profonda vicinanza alla famiglia, a nome della comunità, è stata espressa dal sindaco Girolamo Giaquinto.

Annullate tutte le manifestazioni pubbliche previste nel fine settimana.

Don Michele Romeo della comunità parrocchiale ha dichiarato: “Spero che la comunità riesca a dare sostegno alla famiglia. Ogni parola ora è superflua ma servono azioni. Dobbiamo dare forza e conforto alla famiglia. Siamo sicuri che il Signore ha accolto Francesco nella schiera degli angeli e dei Santi”.